Imprese e transizione energetica. Bollette ancora troppo pesanti: "Contiamo sui benefici della Zls"

Non è solo una questione di bollette, ma di sopravvivenza competitiva. A Ferrara, le piccole e medie imprese continuano a pagare cara la transizione energetica, strette tra costi elevati e accesso sempre più difficile al credito. Ecco perché cresce l’attesa attorno alla Zona logistica semplificata (Zls), vista come un’occasione per ridare fiato al tessuto produttivo locale e rilanciare gli investimenti. "Speriamo che la Zls ci possa permettere di ragionare su questi temi", spiega Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato, che vede nella misura "un possibile strumento per garantire stabilità alle aziende, sostenere le Pmi dal punto di vista finanziario e favorire gli investimenti, anche in formazione". Dietro le aspettative, ci sono numeri che raccontano un sistema sotto pressione. Nel 2024, le imprese artigiane ferraresi dei settori alimentare, moda, legno, metalli e manifatture varie hanno speso 46 milioni di euro in elettricità, con un extracosto di 8 milioni rispetto alla media europea. Un differenziale che, pur rappresentando lo 0,10% del valore aggiunto provinciale, colloca il territorio al 44esimo posto della classifica nazionale elaborata da Confartigianato Emilia-Romagna. "La bolletta energetica continua a erodere margini e competitività delle micro e piccole imprese, proprio quelle che reggono l’ossatura produttiva Ferrarese", osserva Cirelli.

Il confronto con le altre province regionali è impietoso: Parma guida la graduatoria per incidenza dello ‘spread energetico’ sul valore aggiunto (0,27%), seguita da Ravenna (0,19%) e Piacenza (0,16%). Modena e Forlì-Cesena si attestano tra lo 0,13 e lo 0,14%, mentre Bologna si ferma allo 0,07%. Complessivamente, l’Emilia-Romagna sconta un differenziale di 208 milioni di euro, il quarto più alto d’Italia dopo Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Ferrara, però, è anche tra le province più energivore in rapporto alla popolazione: nel 2023 ha consumato 2.251 GWh, di cui oltre 1.150 GWh dall’industria e circa 600 GWh dai servizi, pari al 78,1% del consumo complessivo. Numeri che confermano il peso dell’energia sul tessuto produttivo locale, nonostante un calo dell’1,9% rispetto al 2022. Ma non tutte le imprese partono dallo stesso livello di svantaggio. Le aziende energivore, di dimensioni maggiori, riescono a spuntare condizioni migliori sul mercato dell’energia. Le Pmi, invece, restano penalizzate. "Le imprese energivore pagano meno di energia. Le Pmi pagano energia elettrica in quota superiore rispetto a quelle più grandi. E alla difficoltà dei costi si aggiunge una sempre minore disponibilità di credito concesso dalle banche. La competitività è messa a rischio", denuncia Cirelli.

A rendere il quadro più complesso è anche il ritardo nella formazione e nella riconversione green: solo il 22,5% delle imprese ferraresi ha investito nel 2024 in tecnologie a minore impatto ambientale, contro il 25,9% regionale. Inoltre, oltre la metà delle imprese (53,9%) fatica a trovare lavoratori con competenze ambientali, un dato più alto della media emiliano-romagnola (52,1%). "Servono strumenti concreti – insiste Cirelli – per garantire la tenuta delle nostre aziende, sostenere la crescita e accompagnare la transizione. Le Pmi non chiedono privilegi, ma condizioni di stabilità e pari opportunità".