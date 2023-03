Imprese: il 21,4 per cento è ’rosa’ Spiccano commercio e turismo

Sono 6.986 (il 23,7% del totale) le imprese femminili in provincia di Ferrara alla fine del 2022, quota in aumento e più elevata della media regionale (21,4%) e di quella nazionale (22,8%). Più 71 unità rispetto al 2021 e si concentrano, per lo più, nel Commercio e nel Turismo, ma anche nelle attività professionali e artistiche. Vigarano Mainarda (25,7%), Fiscaglia (25,6%) e Ferrara (25%) i comuni con il più alto tasso di femminilizzazione. Il più basso nel comune di Jolanda di Savoia (19,7%). È quanto emerge dall’indagine condotta dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio sui dati del Registro imprese. "Tutti insieme – ha sottolineato Gisella Ferri, presidente del Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile dell’Ente di Largo Castello - abbiamo il dovere di individuare e di rimuovere impedimenti e pregiudizi se vogliamo crescere dal punto di vista economico, culturale, sociale e da quello – non meno importante - della qualità della vita. In particolare - ha proseguito Ferri - sviluppando una rete di Welfare efficiente e capillare e lavorando per rimuovere quegli ostacoli concreti che scoraggiano e tengono lontane le giovani donne dai percorsi di formazione. Perché formazione professionale, studio, specializzazione, aumento della cultura, rappresentano una leva fondamentale per trovare occupazione e per uscire da una condizione di marginalità e di subalternità".

Tante le imprese femminili giovanili e straniere. L’andamento è determinato in particolare dalla movimentazione delle imprese femminili giovanili e straniere. A fine 2022 le imprese a cui è possibile attribuire i caratteri di under 35 femminili erano 690 pari al 9,9% delle imprese in rosa ferraresi. Una quota ancora ridotta, ma più elevata rispetto allo stesso indicatore riferito alle non femminili (7,1%). Per oggi in programma l’iniziativa "La donna forza del cambiamento" organizzato da ’Donne in campo’ di Cia Ferrara e da Anp Ferrara, le associazioni che rappresentano le donne impegnate nel settore agricolo e i pensionati di Cia-Agricoltori italiana Ferrara.