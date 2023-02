Imprese improvvisate, tanti cantieri in nero "Controlli nel fitto sottobosco dell’illegalità"

Fabio Bulgarelli (foto) è il presidente di Edilform Estense frutto dell’unione di due enti, la scuola edile, che si occupa di formazione a livello di cantieri, per imprenditori e lavoratori edili, e l’ente per la sicurezza sul lavoro. É composto da associazioni di categoria, Ance, Assoartigiani e Cna, e dai sindacati. "Purtroppo non posso che confermare questi dati – precisa Bulgarelli – e l’aumento che hanno subito. Dobbiamo comunque precisare che in questo ultimo periodo c’è stato un forte aumento dell’occupazione, i posti di lavoro sono cresciuti in maniera esponenziale. Un fenomeno che si è verificato sulla scia del 110%. Sono aumentati i cantieri, sono aumentati i dipendenti". L’ente bilaterale collabora con le forze dell’ordine, Usl e istituzioni. Capitolo cruciale è quello dei controlli. "Sono fondamentali soprattutto per un motivo – precisa –. Ci sono imprese storiche, consolidate che operano sempre nel solco della legalità. C’è invece un fitto sottobosco venuto alla luce negli ultimi anni, in alcuni casi formato da imprese del tutto improvvisate, tanti sono i cantieri in nero.

Un mondo di invisibili che non si riesce nemmeno a controllare. Qui i controlli servono, sono necessari

per arginare lavoro nero e illegalità".