"Imprese, lavoro e sviluppo. Puntare su giovani e Zls. Più sicurezza nelle frazioni"

La sua ambizione è quella di portare la voce delle "piccole e medie imprese" e più in generale i temi legati allo "sviluppo economico del territorio" in un partito che per diverso tempo di questi temi ha parlato poco. Cora Talmelli, che da anni lavora a Cna si occupa di queste questioni all’interno della segreteria comunale del Pd e, dopo un passato da consigliera di circoscrizione e provinciale, per la prima volta è stata inserita tra i candidati in Consiglio Comunale.

Talmelli, c’è spazio all’interno del Partito Democratico per i temi che lei ha a cuore?

"Nel nuovo Partito Democratico guidato dalla segreteria di Alessandro Talmelli direi proprio di sì e l’inserimento di una figura come la mia all’interno della lista dem ha proprio questo obiettivo: fare in modo che anche il Pd possa avere un’agenda politica chiara, a livello locale, sui temi legati allo sviluppo economico".

Le va di scendere un po’ più nello specifico?

"Ferrara, come ci dicono gli indicatori economici, sconta diversi elementi di debolezza sul piano economico e infrastrutturale. La precarietà del lavoro giovanile, specie nel forese, ha picchi molto alti. Le infrastrutture sono assolutamente inadeguate e, ora più che mai, occorrono misure come la Zona Logistica Semplificata per rendere il nostro territorio più attrattivo anche per nuovi investimenti. Non ultimo: il problema del ricambio generazionale nelle aziende. Per cui, occorre che il Pd sappia invertire questo trend e contribuisca a cambiare la prospettiva di questo territorio".

Lei ha accennato al tema delle frazioni. Fin dai primissimi momenti di questa campagna elettorale, il partito si è speso molto nella direzione di ritornare sul territorio. Che riscontri avete in tal senso?

"Mi occupo, in parte, anche del tema del decentramento con diverse attività sul territorio. Le frazioni sono un patrimonio, ragione per la quale dovrebbero essere collegate in maniera più strutturata con il centro della città. C’è un grosso problema legato alla sicurezza, sul quale occorre tenere la guardia molto alta, così come occorrerebbe investire anche sulle infrastrutture digitali che peraltro in una fase come questa rappresentano un volano di competitività".

Lei è nel partito da tantissimi anni. Il Partito Democratico è tornato competitivo dopo la sconfitta delle ultime amministrative?

"Siamo tornati tra le persone. Abbiamo ricominciato ad ascoltare la gente, differentemente da quanto non accadesse prima. Grazie all’input del segretario comunale siamo riusciti a riacquisire credibilità e umiltà. E, sostenere una figura come quella di Fabio è sicuramente uno sprone di competitività".

Che reazioni registra tra le persone rispetto la figura del candidato Fabio Anselmo?

"Anselmo è efficace. Sa parlare a tutti e riesce a far arrivare messaggi alle persone in maniera chiara e inequivocabile. E, soprattutto, non è l’uomo solo al comando: ha costruito attorno a se una bella squadra. Il vero elemento di forza".