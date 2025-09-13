Imprese protagoniste alla Fiera: "Noi, locomotiva per la manifattura"

Quello che è successo l’altra sera a Cento ha qualcosa a che fare con la storia. Aiuta, certo, la concomitanza della grande notizia del cambio di proprietà di Vm che passa da Stellantis a Marval. Tuttavia è poco comune vedere alla serata inaugurale della Fiera – giunta alla sua 441esima edizione – protagoniste imprese e istituzioni locali dalla stessa parte della barricata. L’ospite d’eccezione è il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, reduce dalla conclusione dell’accordo con il gruppo torinese che acquisirà, come specifica lui stesso nel corso del dibattito moderato dal giornalista del Carlino Federico Di Bisceglie, "non solo l’azienda metalmeccanica leader nei motori, ma anche gli immobili".

Accanto al palco, il ‘villaggio delle imprese’ realizzato da Confartigianato e Cna (fondamentali i segretari di sezione Francesco Buttino e Filippo Botti). Un esperimento che si rivela da subito un successo: le aziende del territorio che hanno scelto, in ossequio a un preciso invito dell’amministrazione rappresentata dal sindaco Edoardo Accorsi e dall’assessore Filippo Taddia, di esporre i propri elaborati sulla piazza. Una vetrina delle eccellenze. Perché, come più volte è stato ribadito durante il confronto tra i segretari regionali delle due associazioni Amilcare Renzi e Diego Benati, Cento è una locomotiva.

Accorsi indica una prospettiva per il futuro che vede "al centro dei ragionamenti il nostro territorio, con il suo potenziale a partire dalla manifattura" ma che passa dall’esigenza di un cambio di passo nella narrazione. "Mi sono stancato – dice – di sentire che la nostra terra è sempre la cenerentola dell’Emilia-Romagna. Abbiamo tanto da dare. E, anche nei ragionamenti che dovremo fare con tutti gli interlocutori a partire dalla Regione sul Piano dei trasporti, mi aspetto che tutti remino dalla stessa parte".

Una disponibilità che trova riscontro positivo non solo nelle parole del presidente della Provincia Daniele Garuti, ma soprattutto in quelle dei segretari delle categorie che rivendicano "un ruolo da protagonista per le imprese artigiane" non solo come "leva straordinaria di eccellenza competitiva dell’Alto ferrarese" ma anche come "presidi di socialità". Vincenzo Colla è un fiume in piena. Non parla di modello, ma rivendica un metodo. "Siamo riusciti a concludere un’operazione delicata come quella del passaggio da Stellantis a Marval per Vm – scandisce – perché gli investitori privati si sono resi conto della solidità dell’apparato istituzionale, che ha una grande tradizione di politiche sul lavoro".

Sul versante dello sviluppo, il vicepresidente della Regione indica una rotta molto precisa che parla ravennate. "È verso Ravenna, verso il porto, che questo territorio deve guardare in ottica di sviluppo – dice a chiare lettere – . Perché le professionalità del ferrarese saranno preziose per un’infrastruttura che sarà sempre più nevralgica per il Paese". A proposito di infrastrutture, anche sul tema – sentitissimo – della Cispadana Colla non si tira indietro, benché sia prudente sulle tempistiche legate alle questioni pendenti che pregiudicano al momento l’avvio del cantiere. Il ‘modello’ è invece – e questo va rivendicato – quello messo in campo con l’operazione Fri-El. "Tutti gli attori della filiera, anche gli istituti di credito, dalla stessa parte per il bene del territorio". Di una cosa è certo: "Si tratta di un modello esportabile anche in altri territori".

L’altra sera, a Cento, amministrazione e imprese hanno parlato la stessa lingua. Scusate se è poco.