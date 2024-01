Imprese ’rosa’ in calo: "Un progetto per aiutarle"

E’ soddisfatta, l’assessore alle Pari Opportunità di Codigoro Graziella Ferretti, per il bando promosso dalla Regione per la presentazione di progetti volti a "sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati al work-life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone" per la parità e contro le discriminazioni di genere. Disegno denominato "Donne Intraprendenti - opportunità offerte dal digitale", ammesso a finanziamento regionale, con un contributo di 40mila euro, da distribuire per progetti presentati dalle donne residenti a Codigoro, Mesola e Goro, "ma il valore progettuale complessivo è ben più significativo infatti l’apporto dei soggetti partners garantirà ulteriori importanti risorse tecniche, strumentali e professionali". Le donne che parteciperanno avranno supporti formativi per avvio d’impresa, alfabetizzazione digitale; laboratori di orientamento all’auto imprenditoria, formazione specifica per servizi educativo-ricreativi, consulenza finalizzata allo sviluppo di un’idea imprenditoriale, accesso gratuito a spazi di co-working sia per la formazione e l’avvio dell’attività, accesso gratuito all’utilizzo di una app web e mobile con funzioni di promozione dell’impresa ed informazione. La partecipazione è gratuita, l’avviso rimarrà pubblicato fino al 10 febbraio e sono stati coinvolti sia soggetti pubblici che privati "proprio per riequilibrare un accesso al lavoro paritario delle donne – prosegue Ferretti – rispetto agli uomini". Un’analisi della struttura imprenditoriale femminile del territorio evidenzia l’inclinazione verso alcuni ambiti, poichè le donne sono rappresentate nei settori del commercio all’ingrosso e dettaglio (24,1%), agricoltura, silvicoltura pesca (19,4%), servizi alla persona (14%), turismo ossia alloggio e ristorazione (11,1%). Nel Basso Ferrarese, la distribuzione di imprenditoria "rosa" registra un 22,6% a Mesola e Codigoro e un 20,9% a Goro. "Tuttavia rileviamo che nell’aerea interessata dal progetto, da un confronto tra 2021 e 2022 si registra un calo delle imprese femminili – riprende – così come una flessione dell’occupazione delle donne sempre nei due anni. Sviluppare questi progetti significa fornire una risposta concreta alle donne che necessitano di gestire il tempo dedicato al lavoro conciliandolo con cura e assistenza. Al tempo stesso – conclude Ferretti – esprime un’opportunità di crescita formativa, di autonomia economica e un’affermazione sociale".

cla.casta.