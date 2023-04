Imprese, strategie di rilancio Bando da 250mila euro per bar, alberghi e ristoranti

di Federico Di Bisceglie

Un altro bando a sostegno delle imprese. Questa volta i beneficiari saranno i titolari di pubblici esercizi e di strutture ricettive. Un modo per "sostenere il settore turistico". Il plafond di risorse comunali, che saranno gestite dalla Camera di Commercio (di Ferrara-Ravenna), ammonta a 250mila euro. L’erogazione del contributo – a fronte della presentazione di un progetto di riqualificazione, interventi migliorativi o apertura di una nuova attività – prevede un massimo di 20mila euro, con un minimale di spesa di almeno cinquemila. Questo bando è l’ultimo di una lunga serie. L’inizio di queste tranche risale al periodo più critico della pandemia. Fino a oggi, le risorse stanziate ammontano a oltre due milioni di euro, di cui la poco più della metà è stata gestita dagli uffici di Largo Castello. Concetto, quest’ultimo, rimarcato a più riprese ieri mattina sia dall’assessore al Commercio, Matteo Fornasini sia dai vertici della Camera di Commercio Paolo Govoni e Mauro Giannattasio. Ma il valore aggiunto di queste misure, sostiene Fornasini, è da leggersi in un quadro più ampio. "Si tratta di una strategia chiara – così l’amministratore – a sostegno delle imprese. Dai dati che abbiamo a disposizione ci risulta che oltre il 90% delle imprese che hanno beneficiato nei mesi scorsi delle nostre risorse, sono ancora attive sul mercato". E, ricorda Giannattasio, "di queste risorse, il 30% ha finanziato aziende guidate da ragazzi under 35". Peraltro le imprese giovanili, a livello provinciale, registrano un trend in crescita. In controtendenza rispetto agli ultimi dieci anni, il saldo tra aperture e chiusure di nuove attività imprenditoriali sul territorio. Dato, quest’ultimo, enfatizzato dall’assessore al Commercio. "Probabilmente – dice l’amministratore – questi bandi hanno un valore molto più alto rispetto all’impatto economico: sono un sostegno concreto e per il futuro allo sviluppo dell’economia del nostro territorio". Fino a oggi gli esiti dei bandi hanno dato buoni frutti: tutti i fondi sono stati erogati. Peraltro, dice Govoni, "l’aspetto significativo è che queste risorse arrivano nelle casse delle imprese che accedono ai bandi entro una settimana dall’approvazione della pratica". La vocazione della Camera di commercio a lavorare in rete, ad essere "la rete delle reti" – riprende Govoni – la vede al fianco di tutti i fenomeni nuovi che caratterizzano il sistema produttivo della provincia. Sostenere questi processi significa affrontare il tema dello sviluppo economico nella logica delle imprese facendo sistema, integrando le risorse e le competenze, ricercando la sostenibilità. Impresa-crescita-sviluppo-occupazione: questa l’equazione non prescindibile". Occorre "sviluppare un contesto favorevole a far crescere le nostre imprese – prosegue Govoni – anche attraverso questi esempi virtuosi di collaborazione istituzionale in cui le imprese stesse hanno trovato, e devono continuare a farlo, persone competenti e istituzioni che lavorano per il bene comune, con vantaggi derivanti dal coordinamento delle azioni, dall’eliminazione di duplicazioni e dall’addizionalità delle risorse investite". Dato il successo, la promessa del Comune è quella di proseguire la strada dei bandi.