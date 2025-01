Imprese, varato il piano giovani: "Contributi e bandi per ripartire"

"In vent’anni abbiamo perso il 23% di giovani tra i 18 e 35 anni, così come negli ultimi dieci anni è scomparso il 23% delle imprese giovanili nel nostro territorio. Per invertire la rotta è necessario investire sulla transizione digitale ed energetica, sulla qualità dei saperi e delle competenze, attraverso la collaborazione e la fattiva cooperazione tra Camera di commercio, associazioni di categoria e tutte le Istituzioni. Con una rigorosa e condivisa assunzione di responsabilità potremo generare fiducia nelle imprese e soprattutto nei giovani. Condizione indispensabile di sviluppo e sostenibilità per l’intero nostro territorio è accorciare la distanza tra giovani, lavoro e imprese: parte da qui, nel riconoscere i giovani come risorse essenziali per lo sviluppo sociale ed economico il grande piano straordinario per i giovani della nostra Camera di commercio". Queste le parole del presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti, nel sottolineare l’impegno dell’ente camerale a sostegno dei giovani ed in particolare dell’imprenditoria under 35.

Il piano giovani prevede dalla camera di commercio contributi a fondo perduto per la creazione e la competitività delle imprese under 35 e borse di studio per l’iscrizione ad istituti tecnologici superiori. Un piano straordinario che destina 1,5 milioni di euro in tre anni. Domande fino al 28 febbraio (borse di studio) e al 14 marzo (incentivi alle imprese). Parcelle notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, redazione del progetto d’impresa, consulenza nelle aree del marketing, della logistica e della produzione, del personale e della contrattualistica, analisi di mercato ed implementazione del sito Internet aziendale.

Sono questi alcuni dei temi promossi dai bandi attivati dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna per la creazione, lo sviluppo e la competitività di imprese giovanili. Sostenere e valorizzare, questo l’obiettivo della Camera di commercio, i progetti migliori garantendo ai giovani aspiranti imprenditori, con la collaborazione delle associazioni di categoria, il supporto tecnico, formativo e finanziario per mettersi in proprio e favorire l’occupazione giovanile stabile.

Far fronte alla strutturale carenza di tecnici specializzati, come evidenziato in modo sistematico dal Sistema Informativo Excelsior, e favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro grazie a percorsi formativi basati sull’interazione con le imprese del territorio, con particolare attenzione alle pari opportunità, è l’obiettivo del bando volto ad incentivare l’iscrizione di studentesse e studenti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS-Academy) attivati nelle province di Ferrara e di Ravenna attraverso l’erogazione di borse di studio.

"Le persone, soprattutto giovani – evidenzia Giorgio Guberti – sono la prima ricchezza di un territorio. L’indice di vecchiaia, il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni, è aumentato nei territori di Ferrara e Ravenna passando dal 206% del 1° gennaio 2011 al 248,6% del 1° gennaio 2024. Se, peraltro, risulta positivo nei due territori di Ferrara e Ravenna il risultato per le nuove imprese under 35 per tutto il 2024, +512 il saldo, si mantiene molto alta, oltre il 50%, la difficoltà media di reperimento di risorse giovani per le imprese, in particolare per quanto riguarda diplomati ITS Academy e gli operai specializzati. Dati questi che rafforzano ancora di più le nostre convinzioni".