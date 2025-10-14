Improvvisazione e tanta creatività. Il laboratorio di teatro per ragazzi

Improvvisazione, recitazione e creatività: questi gli ingredienti del Laboratorio di teatro e composizione drammatica, ideato e condotto da Fabrizia Lotta, pensato per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, che prende il via al Comunale Claudio Abbado. L’appuntamento inaugurale sarà con una lezione di prova gratuita, questo pomeriggio a partire dalle 17, nella suggestiva cornice della Rotonda Foschini, un’occasione unica per sperimentare improvvisazione, recitazione e dare vita a storie e personaggi sempre nuovi.

Un percorso unico, che guiderà i partecipanti dal copione allo spettacolo finale, offrendo l’opportunità di sperimentare tecniche teatrali, dare vita a storie e personaggi inediti e scoprire la magia del palcoscenico passo dopo passo. Gli incontri si terranno ogni martedì pomeriggio nelle sale prova del Teatro Comunale, con due gruppi divisi per fasce d’età, permettendo un approccio didattico mirato e attento alle diverse esigenze. Carlo Bergamasco, direttore generale della Fondazione Teatro Comunale, sostiene l’iniziativa che "avvicina i giovani all’arte teatrale, promuovendo creatività ed espressione. Il Teatro è felice di accogliere questa nuova generazione di spettatori e futuri artisti".

Fabrizia Lotta, ideatrice del progetto, descrive il laboratorio come "un percorso di crescita personale ed emotivo per i ragazzi, un’opportunità per superare le paure, ispirarsi e mettere in scena un lavoro inedito, diventando attori e autori. Ritrovo in tutto questo la stessa bellezza, ma con colori sempre diversi". Un’occasione preziosa per avvicinarsi al teatro in maniera ludica e formativa, imparando a condividere esperienze, emozioni e nuove competenze artistiche, elementi fondamentali per la crescita personale e l’espressione di sé. Per info e iscrizioni: mail a fabrizialotta@libero.it o WhatsApp 338/6413365.