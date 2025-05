Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato a ottobre da Anas, respingendo i tre ricorsi di alcuni privati espropriati contro la realizzazione della variante alla statale 16 da Argenta a Ponte Bastia. Con la sentenza si dà il via libera al cantiere. "Un’ottima notizia, che sblocca un’opera attesa da anni e che rappresenterà una svolta per tutto il territorio", sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Mobilità, Irene Priolo. "Siamo sempre stati convinti della correttezza del percorso intrapreso e finalmente, abbiamo la certezza che questa nuova infrastruttura si farà. La variante avrà una rilevanza fondamentale nel mettere in sicurezza la città di Argenta e ridurre i tempi di percorrenza tra il ferrarese e la Romagna, impulso decisivo allo sviluppo economico, turistico e sociale".