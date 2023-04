Imu, l’amministrazione comunale ripropone la sede decentrata dell’ufficio tributi

Torna anche quest’anno, la sede decentrata dell’ufficio tributi comunali a Lido delle Nazioni, in piazza Italia. Il servizio, particolarmente gradito lo scorso anno dai cittadini per le attività di supporto e consulenza fornite, sarà attivo tutti i venerdì a partire da venerdì 7 e fino al 16 giugno, dalle 9 alle 13. Anche quest’anno i contribuenti avranno a propria disposizione il personale dedicato dell’Ufficio Tributi del Comune di Comacchio per assistenza alla compilazione del modello F24 in vista della scadenza della prima rata dell’Imu prevista per il 16 giugno, nonché per ricevere informazioni su pratiche di occupazione suolo pubblico e altri adempimenti in materia di tributi locali. Per informazioni: [email protected]; 0533-318542; 0533-318545.