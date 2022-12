"Imu, l’aumento è ingiustificato Sarà un danno per le imprese"

BONDENO

"L’aumento dell’Imu di più di un milione di euro è assolutamente ingiustificato". Tuona Tommaso Corradi del Pd al consiglio comunale chiamato, ieri sera, ad approvare il bilancio. Insieme ai consiglieri dell’opposizione di centrosinistra, hanno messo sul tavolo delle proposte e del confronto dieci emendamenti, da discutere. Sugli aumenti dell’Imu l’opposizione non ci sta e attacca. "Potevano limitare alcune spese correnti – aggiunge Corradi – e aspettare ad approvare il bilancio, piuttosto che chiudere con l’aumento dell’Imu. Sarebbe stato utile capire con maggiore precisione quali fossero le entrate e i costi energetici reali, per fare un bilancio più preciso".

Aliquote rimaste invariate per anni che adesso si impennano: "Questo aumento dell’Imu sarà strutturale – ha sottolineato Corradi - e colpirà da adesso in poi principalmente le imprese, le attività commerciali con aumenti fino al 35%, chi ha terreni ma non è coltivatore diretto. Si poteva attendere ad approvare il bilancio". Tra gli emendamenti presentati da ‘Bondeno in testa’, ovvero dalla coalizione di centro sinistra, c’è proprio la richiesta di un fondo di 60 mila euro per andare incontro alle famiglie in difficoltà a pagare gli aumenti dell’Imu, ma anche 10 mila euro per percorsi di alfabetizzazione per gli adulti e l’istituzione di un fondo di 40 mila euro per colmare le maggiori spese alle quali si sono trovate di fronte le società sportive a causa dell’aumento delle bollette. Hanno poi richiesto uno studio di fattibilità per la creazione di una pista ciclabile in via per Burana e in via per Scortichino e la creazione di un campetto in erba sintetica vicino al polo scolastico e realizzazione di una pensilina per proteggere dalla pioggia gli studenti che attendono gli autobus. Il bilancio e gli emendamenti sono stati discussi e votati ieri sera.

"Noi ci siamo - aveva premesso Corradi - . E’ stato un lavoro molto importante di analisi e controllo del bilancio dove la maggiore cricticita è stato l’aumento ingiustificato e sproporzionato dell’Imu, imposto dall’alto, senza nessun confronto con le attività commerciali, le imprese e le famiglie, che in un periodo come questo, si troveranno anche a dover affrontare costi sempre più alti, decisi dalla giunta Saletti, per l’Imposta municipale propria".

Claudia Fortini