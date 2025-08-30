Imu non pagata per oltre un milione. La giunta si affida a uno studio legale

L’amministrazione Accorsi ha dato mandato a uno studio legale di recuperare l’Imu non pagata. È l’assessore Carlotta Gaiani che ci spiega iter e motivi.

Cosa significa esattamente ’attività di recupero stragiudiziale Imu’?

"L’Imu è un’imposta in autoliquidazione: il Comune non invia bollettini, sono i cittadini a versare alle scadenze di giugno e dicembre; l’Ente verifica dopo. Il recupero stragiudiziale affidato a uno Studio Legale è una procedura amministrativo-giuridica e di contatto che sollecita il pagamento dell’Imu non versata (anche per semplice dimenticanza) prima di avviare la riscossione coattiva. L’obiettivo è duplice: incassare più rapidamente per tutelare il bilancio e evitare al contribuente interessi e spese tipiche della fase esecutiva".

Perché vi siete affidati a uno studio legale per recuperare le imposte?

"Per rendere più efficace e tempestiva la riscossione, in coerenza con la lotta a evasione ed elusione. La velocità di incasso dei crediti pregressi migliora la cassa del Comune e riduce il rischio di esposizione finanziaria, consentendo di gestire meglio le risorse dei cittadini e sostenere servizi e investimenti con criteri di equità".

Come può un cittadino verificare che la comunicazione ricevuta sia autentica e non una truffa?

"Lo Studio incaricato contatta i contribuenti telefonicamente o via mail per sollecitare il pagamento e proporre, d’intesa col Comune, la soluzione più praticabile. Abbiamo annunciato preventivamente l’attività sul sito del Comune. In ogni caso è possibile chiamare l’Ufficio Tributi per conferma e per ogni chiarimento: lo Studio opera in stretta collaborazione con gli uffici comunali".

Si parla di recupero delle somme accertate e non versate: di che cifra complessiva stiamo parlando e com’è distribuita?

"Allo Studio legale sono state affidate le posizioni Imu dovute e non versate relative agli anni 2023 e 2024: l’importo complessivo è di 1.200.000 euro".

Qual è la situazione attuale?

"L’attività è partita da poco meno di due mesi e lo Studio ha già definito numerosi piani di rientro con i contribuenti, favorendo il pagamento dilazionato del debito tributario".

Da che anni partirà il recupero?

"Dagli avvisi di accertamento notificati dal Comune nel 2023 e nel 2024".

E, non potendo auspicare il recupero dell’intera cifra, qual è l’obiettivo che si è dato il Comune?

"È un’attività nuova con più finalità: accorciare i tempi rispetto alla riscossione coattiva e offrire a chi non ha pagato nei termini la possibilità di mettersi in regola evitando fermo amministrativo, pignoramenti o espropriazioni, con relativi interessi e spese. Un approccio più efficiente per l’Ente e più sostenibile per i contribuenti".

Dopo i solleciti da parte dello Studio, se non vi sarà pagamento, cosa succederà?

"Si procederà con le ordinarie procedure di riscossione coattiva del credito".

Il cittadino che economicamente non ha grandi possibilità, che strumenti avrà per colmare il debito? Rate, sconti..?

"Ogni posizione è valutata caso per caso e, d’intesa con il Comune, possono essere disposti piani di rientro per agevolare i contribuenti e favorire il pagamento spontaneo del debito".

Sul sito del Comune si legge che ’l’iniziativa ha come obiettivo primario quello di garantire equità fiscale, promuovendo una distribuzione più giusta ed uniforme del carico tributario’: quanto ce n’è bisogno soprattutto ora a Cento per il bilancio comunale?

"Non è un tema di "bisogno" del bilancio, ma di equità fiscale e uniformità del prelievo: quando tutte e tutti versano quanto dovuto, il Comune può programmare meglio e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze della collettività".

Con quelle cifre recuperate, il Comune cosa farà? Si parla di investimenti o copertura debiti?

"Il Comune non ha debiti non coperti: ogni spesa è autorizzata nel bilancio di previsione e coperta prima di essere sostenuta. Un miglioramento della riscossione rafforza la gestione corrente e consente di erogare i servizi a beneficio dei cittadini in modo responsabile ed efficiente".