In 120 volontari nei supermercati: "Così doniamo alle persone fragili"

Si è rinnovato ieri a Copparo, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Indossata la pettorina arancione, simbolo dell’evento, sono stati circa 120 i volontari impegnati nella raccolta di prodotti a lunga conservazione da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali. Assieme a loro, anche il sindaco Fabrizio Pagnoni che nei giorni scorsi ha rivolto un sentito ringraziamento ai volontari impegnati, cui quest’anno si sono sommati i rappresentanti della sezione locale dell’Associazione nazionale Bersaglieri.

La Colletta alimentare è diventata un appuntamento ormai tradizionale a Copparo, dove non è mai mancata la generosa risposta da parte dei cittadini che hanno potuto compiere un significativo gesto verso persone che necessitano di aiuto. Come riportato dal responsabile del Centro di Solidarietà Carità di Ferrara Massimo Travasoni, affiancato dal responsabile organizzativo della Colletta Alimentare per la zona di Copparo Angelo Pavan, dal volontario Giacomo Lovo e dalla volontaria della Croce Rossa Italiana Vanna Manzoli, nel 2023 sono stati raccolti 3.767 chilogrammi di prodotti, che hanno aiutato 844 gli assistiti delle organizzazioni caritative convenzionate: Centro Accoglienza alla Vita, Croce Rossa Italiana e Caritas di Ambrogio. In questa edizione, sei i punti vendita convenzionati nel Copparese.

v.f.