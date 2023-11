In 200 per fare solidarietà. Colletta davanti ai supermercati

Torna domani, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili (come olio, verdure e legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia, crema di riso) da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate. Un’iniziativa giunta alla 27esima edizione e che vedrà anche il territorio copparese protagonista con circa 200 volontari che, riconoscibili dalla pettorina arancione, saranno impegnati nella raccolta presso sei supermercati di Copparo, tre di Tresigallo, due di Jolanda di Savoia, uno a Mezzogoro, uno ad Ariano e uno a Berra. Ad illustrare l’iniziativa, ieri in Municipio a Copparo, erano presenti il coordinatore provinciale della Colletta Alimentare Giuseppe Salcuni, il coordinatore locale Angelo Pavan, il giovane volontario Giacomo Lovo, il referente del Centro Aiuto alla Vita di Copparo Carlo Forlani, assieme al sindaco Fabrizio Pagnoni che ha evidenziato come, anche quest’anno, il Comune non ci abbia pensato un attimo "ad aderire ad un’iniziativa tanto importante". I referenti dell’iniziativa hanno posto l’accento sull’importanza del gesto concreto di solidarietà verso persone in difficoltà, e sui volontari che vi partecipano, sempre più numerosi di anno in anno.

Valerio Franzoni