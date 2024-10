"In 3 anni successo già quattro volte"

Filomena Buongiorno vive da tempo con paura di questi ripetuti allagamenti: "Non ne possiamo più la strada si allaga completamente e l’acqua della pioggia entra nel cortile e poi nel piano del garage. In tre anni è successo già quattro volte un disagio enorme. Nel garage l’acqua raggiunge mediamente tra i 50 centimetri e un metro. Le prime volte abbiamo dovuto gettare tutti gli elettrodomestici. Poi l’acqua ha invaso anche la pedana elevatrice". Nel suo racconto Filomena mostra tutta il suo sconforto: "L’acqua piovana non riesce a scaricare come dovrebbe, anche lo scolo a fianco della strada è insufficiente, la condotta delle acque bianche scarica in quella centrale. Oltre al danno economico rimane la grande difficoltà nella gestione e abbiamo pensato alle paratie ma non bastano".