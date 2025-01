In 30mila per l’incendio nel castello. Fuochi e musica, una notte magica: "Questa città sempre più bella"

Oltre 30mila persone, 16 minuti di emozioni, musica e colori, tra fuochi d’artificio, scie luminose ed esplosioni sincronizzate con le note scelte per salutare l’arrivo del 2025 a Ferrara. Sono i numeri con cui si apre l’anno nuovo in città, con la 25ª edizione dell’incendio del Castello.

Festa di note. Vasto il repertorio musicale che ha aperto con Sirius di The Alan Parson Project, seguita dall’energia di R U Mine degli Arctic Monkeys, per passare all’interstellare Outro degli M83, all’epica Main Title di Ramin Djawadi. Durante lo show si passa poi a un altro capolavoro assoluto, Time di Hans Zimmer, e poi a Star Trek Main Theme di Michael Giacchino, per concludersi con Comfortably Numb dei Pink Floyd, nella versione di Live Pompeii 2016. Lo spettacolo dell’incendio del Castello, giunto a un quarto di secolo, ha salutato il 2025 insieme a Radio 105, per la prima volta radio partner dell’evento promosso da Comune, Provincia e Camera di Commercio con il contributo della Regione e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara. L’evento è stato organizzato da Ferrara Tua Spa e da Ferrara Expo srl; main sponsor Hera.

Tutti a tavola. Il Cenone di Capodanno, allestito al Ridotto del Teatro Comunale, con spettacoli all’interno del teatro durante la serata e vista sul Castello durante i fuochi. Le prenotazioni dei posti per il gran galà, aperte il 10 novembre, sono andate sold out nel giro di pochi giorni.

Il messaggio. "L’edizione di quest’anno dell’incendio del Castello segna un traguardo importante per la manifestazione: 25 anni di fuochi, musica, condivisione e bella energia, che si sono sprigionati a Ferrara per una notte, la più magica dell’anno. Si tratta di un evento unico e assai atteso da cittadini e turisti – dice il sindaco Alan Fabbri –. Negli ultimi anni abbiamo voluto rendere questo spettacolo, già gratuito, anche visibile in diretta attraverso i canali social del Comune, per dare la possibilità di partecipare ai festeggiamenti ferraresi anche a chi non può uscire di casa, non può spostarsi o non può essere presente in centro. Ringrazio i ferraresi e i turisti che hanno voluto prendere parte a questa bellissima manifestazione; i lavoratori, le aziende, gli sponsor e i promotori che in queste settimane hanno lavorato instancabilmente per la buona riuscita del maxi appuntamento. Si tratta del primo degli oltre 300 eventi che segneranno il calendario del 2025 a Ferrara. Guardiamo al nuovo anno con speranza e con la grande voglia di rendere questa città sempre più bella, vitale e attrattiva, apprezzata nel mondo per le sue infinite ricchezze e bellezze". Alle 23.55 è partito il countdown che ha dato il via allo spettacolo dei fuochi d’artificio. Al termine dell’incendio i presenti han continuato a ballare fino alle 2.

Le festa continua. Primo dell’anno, tutti i luoghi civici della cultura erano aperti al pubblico, compresi il Castello (a un prezzo ridotto) e Palazzo dei Diamanti con la mostra Il Cinquecento a Ferrara. Insieme a Museo Schifanoia, Museo della Cattedrale, Spazio Antonioni con la mostra dedicata a Bruce Davidson, Casa Ariosto saranno aperti tutti i giorni, fino al 6 gennaio.