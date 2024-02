"In 500 senza medico di famiglia. L’ambulatorio di Pieve resta vuoto"

Più di 500 pazienti di Vigarano Pieve dal 16 febbraio rischiano di essere senza medico di medicina generale. Il tempo stringe. La conferma ufficiale ai pazienti, attraverso un messaggio sul telefono e il fascicolo sanitario elettronico, è arrivata ieri mattina: "La dottoressa Laura Dandaro termina l’attività di incarico provvisorio – si legge – pertanto per aver garantita l’assistenza medica, siete invitati ad effettuare una nuova scelta". C’è preoccupazione: "Questa situazione rischia di mettere in seria difficoltà gli assistiti della dottoressa uscente – sottolinea il gruppo consiliare della lista civica ViviAmo Vigarano attraverso i consiglieri Salvatore Ilacqua, Lisa Pancaldi e Olao Guidetti - soprattutto le persone anziane e le più fragili che si troverebbero private di un servizio essenziale, con ricadute importanti che riguardano la salute che è un diritto fondamentale". Da qui, visti i tempi ristretti l’auspicio "che venga trovata una soluzione rapidamente". Intanto sindaco e giunta sono al lavoro da giorni in un contatto costante con l’Azienda sanitaria: "Ci stiamo muovendo percorrendo tutte le strade – assicura il sindaco Davide Bergamini – . Stamattina incontreremo la direttrice del distretto ovest Caterina Palmonari e un medico del territorio, per capire se potrà dare la disponibilità per i pazienti. C’è in corso un dialogo costante con la direzione sanitaria per trovare al più presto una soluzione anche temporanea". Il sindaco è deciso e perentorio: "L’Ambulatorio di Vigarano Pieve che abbiamo messo a disposizione non deve restare vuoto – sottolinea Bergamini –. Confido che sia concretamente possibile avere al più presto in ambulatorio un sostituto della dottoressa uscente e l’ho ribadito in modo incisivo nel dialogo con l’Ausl". Ai pazienti che in queste ore l’hanno contattato per chiedere un intervento dell’amministrazione comunale Bergamini ha sottolineato: "Purtroppo non dipende da me ma stiamo lavorando per sollecitare all’azienda sanitaria". Il sindaco lo ribadisce: "Non dobbiamo lasciare soli e in difficoltà le fasce più deboli – sottolinea – . Penso agli anziani ad esempio, per i quali anche solo spostarsi a Vigarano Mainarda può essere un problema e un a scomodità. Serve un medico nell’ambulatorio di Pieve almeno un giorno alla settimana".

Claudia Fortini