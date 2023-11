In 600 partecipanti al ’Valli e Nebbie’

Ancora una volta il ‘Valli e Nebbie’ ha riscosso un grandissimo successo e nella sua recente edizione è riuscito a far contare oltre 600 iscritti in questa bella manifestazione ciclistica, non agonistica. La ‘Valli e Nebbie – Funky Edition’ è stata organizzata dal Iema Mtb Team, per il 9° anno in memoria dell’amico Giulio aggiungendo anche l’ospitata di Edgardo Vietti, appassionato di ciclismo e vinili, che ha allietato la giornata come dj con la musica funky. Vietti è legato da profonda amicizia alla Iema ed è noto per la sua collaborazione con il centro Parkinson e malattie extra piramidali dell’Azienda Ospedaliera e dell’Università di Parma, che compie ricerche sulla diagnosi precoce del Parkinson, grazie al fiuto dei cani. In questa occasione, pertanto, il ricavato della giornata, verrà devoluto in parte al figlio di Giulio, al centro ricerca sul Parkinson ed alle vicine società ciclistiche che fanno attività giovanili. Alla manifestazione, oltre alle varie realtà ciclistiche della zona sono arrivati pedalatori anche da fuori regione tra cui un bimbo di 5 anni che talentuoso, ha pedalato per la 25 km senza segni di cedimento. Il sindaco Edoardo Accorsi aveva dato il via da Piazza Guercino e fra i partecipanti, anche il vicesindaco ed ex ciclista agonista Vito Salatiello.