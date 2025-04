"In 64 anni mai accaduto nulla"

"Sono 64 anni che abito in questa borgata, ma non era mai accaduto nulla del genere". È ancora incredula Beatrice Venturoli mentre guarda giocare delle bambine nel cortile. "Questo è un posto tranquillo: ci sono famiglie con bambini e tanta serenità. Persone che hanno voglia di impegnarsi per la comunità. Lavoratori che si alzano presto alla mattina e rispettano il prossimo. La violenza, quindi, è una cosa assolutamente lontana dalle persone che abitano qui. Borea litigava con i Collini perché il cane abbaiava? Mi sembra un’assurdità, perché è normale che lo faccia. Litigare per queste cose è una perdita di tempo. Forse c’erano altri motivi che noi non sappiamo, visto che erano ’mezzi parenti’".