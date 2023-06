In acqua tra festa e devozione, celebrata la Madonna del mare

PORTO GARIBALDI

Un momento di festa e devozione si è rinnovato domenica a Porto Garibaldi. La comunità, infatti, ha celebrato la Madonna del Mare, la protettrice della comunità storica di Magnavacca. Come ogni anno, la statua della Madonna è stata accompagnata dalla chiesa parrocchiale al porto per la processione in mare: presenti il sindaco Pierluigi Negri, l’avvocato Alessandro Pierotti, autorità religiose, civili, militari, assieme a cittadini, pescatori turisti e l’accompagnamento della Filarmonica ‘G. Verdi’. Un’imbarcazione, su cui la statua è stata collocata, assieme ad altre barche addobbate a festa, è uscita in mare per un momento di preghiera, il lancio della corona ai Caduti in mare e la benedizione. "Un momento sentito dalla comunità, ma anche dai turisti – ricorda Nicoletta Cavalieri della barca Denise I, che ha ospitato la statua -. I giovani che hanno intrapreso il lavoro dei loro nonni e padri, ancora credono in questa celebrazione". Un ringraziamento rivolto proprio ai giovani, ai loro equipaggi, al comandante della Capitaneria Antonino di Lena, a don Massimiliano di Carlo, al presidente di Piccola Grande Pesca Ariberto Felletti, a Giacomo Rizzati che ha curato la processione e a Pamela Ruffoni che con l’ingegnere ha collaudato i pescherecci. Ecco imbarcazioni e comandanti: Denise I (Jonas Cavalieri); Tornado II (Luca Mangherini); Elia (Salvatore Parisi); Nonno Roberto (Erik Farinelli); Robin Hood (Simone Guidi); Vega (Matteo Bambini); Altair (Michele Bambini); Jolly (Matteo Nordi); Dakota (Mirko Fogli); Ariberto (Ariberto Felletti); King (Stefano Fogli); Canavin (Roberto Fogli); Jeky (Davide Trasforini); Nonno Tonino (Diego Felletti); Pimpanti (Massimiliano Buzzi); Tania (Simone Carli).