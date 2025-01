In Africa l’agricoltura diventa smart. Bf e Leonardo unite nel Piano Mattei

Il progetto "Smart agriculture" entra nel Piano Mattei per l’Africa con la firma di una intesa che rafforza la collaborazione esistente tra la società Leonardo e BF Spa per lo sviluppo agricolo e tecnologico in particolare nel continente africano. A sottoscriverla, venerdì, sono stati Fabrizio Saggio, coordinatore della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei della Presidenza del Consiglio, insieme al presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, e all’amministratore delegato di BF Spa, Federico Vecchioni. Tale accordo nasce da un’operazione di Sistema Paese, fortemente sostenuta da una volontà politica che mira a rafforzare la proiezione internazionale attraverso la valorizzazione delle eccellenze industriali. La volontà di collaborare nel settore agroindustriale incontra l’opportunità che emerge con la costruzione di partenariati nei Paesi individuati nel 2024 con un approccio incrementale dal Piano Mattei: Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Costa d’Avorio, Mozambico, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya e, in prospettiva, con gli ulteriori Paesi individuati dal Governo per il 2025. In questi paesi verranno lanciati progetti per la tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, per i quali saranno identificate opportunità di finanziamento nell’ambito del Piano Mattei, la cui attuazione avverrà con il pieno coinvolgimento delle realtà locali. "Leonardo – ha sottolineato il presidente Stefano Pontecorvo - con le sue tecnologie digitali e satellitari per monitorare dallo spazio le colture, i suoli, le risorse idriche e per migliorare il rendimento dei terreni può contribuire a rispondere alle esigenze di sicurezza dei mutati scenari ambientali, caratterizzati dai cambiamenti climatici, dall’erosione del suolo e da una gestione delle risorse non efficiente. Attraverso le competenze dell’azienda nel campo della cyber security, quelle di Telespazio e di e-Geos, sviluppate nel settore della geo-informazione, unite a soluzioni tecnologiche avanzate, come l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, la raccolta e l’analisi di big data e il cloud – ha aggiunto - l’azienda è capace di consegnare fattori abilitanti per gestire aspetti cruciali legati alla "smart agriculture" e alla transizione climatica". Competenze, queste, verranno integrate con le attività agricole e di agribusiness dei progetti alla base dell’internazionalizzazione di BF Spa, percorso gestito tramite la controllata BF International Best Fields Best Food Ltd.

Valerio Franzoni