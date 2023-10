In arrivo altri quattro milioni per l'aeroporto di Ferrara

È stata firmata lunedì a Roma nella sede dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) dall’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi, la convenzione che assegna ulteriori quattri milioni di euro al Comune per interventi all’aeroporto. I lavori oggetto del finanziamento Pnrr riguardano, in particolare, la valorizzazione dello scalo, il miglioramento delle infrastrutture di volo e la delimitazione del terreno demaniale aeroportuale, con l’obiettivo di innalzare i livelli di safety e security. "Un risultato importante e che ci rende particolarmente orgogliosi – commenta Maggi –. Questo consistente finanziamento, frutto anche di una serie di interlocuzioni avviate nei mesi scorsi con il dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, si aggiunge a quello ottenuto con fondi ministeriali pari anch’esso a quattro milioni. Investiamo così la somma di ben otto milioni di euro sul nostro aeroporto, una magnifica struttura, in posizione strategica sia per lo sviluppo del turismo sia per la vicinanza alle infrastrutture di maggiore rilevanza".

Oggi le infrastrutture dell’aeroporto, compresi gli hangar, le piste di volo in asfalto e in erba e i piazzali "sono in uno stato di degrado ormai da decenni e necessitano di un intervento urgente per essere riportati ai livelli di sicurezza e efficienza necessari per essere conformi alle normative vigenti. Abbiamo già affidato il servizio di progettazione per la recinzione e sistemazione delle aree operative, per la manutenzione delle infrastrutture di volo e delle opere connesse".