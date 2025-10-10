In arrivo le postazioni di ricarica: "Un servizio per la auto elettriche"

Nell’ultima seduta, la giunta comunale ha approvato l’avvio della procedura di pubblicazione di un Avviso pubblico a seguito del ricevimento dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione e la gestione di tre infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici presentata dalla ditta A2A E-Mobility srl. Si tratta di un importante servizio che l’Amministrazione comunale intende realizzare sul territorio, non solo per rispondere all’esigenza dei fruitori di automobili elettriche per gli spostamenti, ma anche per incentivare la mobilità sostenibile.

Nell’istanza presentata dalla società, sono stati individuati i punti dove è prevista l’installazione delle colonnine di ricarica: due infrastrutture (una del tipo 1 Quick 22 kW e una Fast 50 kW) troverebbero ubicazione al parcheggio Ex Berco in via Mazzini con quattro punti di ricarica; una infrastruttura, invece, nell’area di sosta in via Lino Cavallari a Coccanile con due punti di ricarica (tipo 1 Quick 22 kW).

Presto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sulla pagina web istituzionale del Comune di Copparo un avviso per la presentazione di eventuali istanze di installazione di infrastrutture di stazioni di ricarica di veicoli elettrici, anche con diversa collocazione sul territorio comunale: poi, decorsi i 30 giorni, il Comune avvierà le procedure amministrative finalizzate all’autorizzazione per l’installazione delle infrastrutture di ricarica alla ditta richiedente.