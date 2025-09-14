In arrivo quattordici nuovi vigili del fuoco

Arrivano i rinforzi. Dopo un’estate complessa e di ‘superlavoro’, al comando provinciale dei vigili del fuoco sono attesi quattordici nuovi pompieri. Si tratta di giovani operatori entrati in servizio a seguito dell’ultimo concorso e che presto (nel giro di un mese, più o meno) vestiranno le uniformi e si metteranno al lavoro nel capoluogo o in uno dei distaccamenti della provincia. Ad annunciare la notizia è stato il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni. "Ringrazio il sottosegretario Emanuele Prisco che per conto del governo ha ascoltato le richieste del corpo vigili del fuoco di Ferrara, delle quali anche il sottoscritto si è fatto interprete, assegnando questa importante aliquota di vigili neoassunti a Ferrara, che andranno ad integrare l’organico esistente".

Quello dell’organico è infatti un nervo scoperto, qui a Ferrara. Attualmente, infatti, sul territorio estense sono in servizio circa duecento vigili del fuoco, cioè il 20% in meno rispetto a quanti dovrebbero essere. Una carenza che ha ovviamente ripercussioni sul lavoro di chi è in servizio, che non può certo ridurre l’impegno o abbassare la guardia di fronte alle emergenze. Ecco quindi che i nuovi rinforzi rappresentano un momento di sollievo, dopo una fase particolarmente impegnativa dal punto di vista della gestione degli interventi. Con l’arrivo dei nuovi operatori, quindi, l’organico del comando provinciale di Ferrara torna a riallinearsi alla media nazionale, dopo un periodo di sofferenza. Soddisfatto il comandante provinciale, Antonio Del Gallo. "I nuovi vigili del fuoco andranno a compensare le carenze delle quali soffre il comando e ci daranno un po’ di respiro, visto che quest’estate il nostro personale si è sobbarcato servizi aggiuntivi per compensare tali mancanze" ha commentato. Al loro arrivo a Ferrara i neoassunti (tutti al loro primo incarico, salvo qualcuno con qualche esperienza nei vigili del fuoco volontari) seguiranno un periodo di affiancamento per poi essere smistati tra il comando e i distaccamenti, a seconda delle esigenze.