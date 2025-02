In attesa del carnevale, i lavori in cartapesta. Una dimostrazione alla chiesa di San Lorenzo

Domani ci sarà la seconda giornata di sfilate dei carri del Cento Carnevale d’Europa con grande ospite Mr. Rain ma intanto, sono numerose già da oggi le iniziative. Il sabato, infatti, si apre all’insegna dell’arte con ‘Su ali di carta’, una dimostrazione di lavorazione della cartapesta presso la Chiesa di San Lorenzo alle 11. Nel pomeriggio, alle 16, per bimbi dai 6 ai 10 anni, ci sarà il laboratorio ‘Mani in pasta’ in Pinacoteca con prenotazione obbligatoria e alla stessa ora, in Rocca di Cento c’è la rievocazione storica ‘Jus Primae Noctis - Il diritto della prima notte’ con la Compagnia Il Governatore delle Antiche Terre del Gambero. Tra storia e motori dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Agostino Merighi, dedicato ai trattori d’epoca. Nel pomeriggio in centro ci saranno gli aperitivi ‘Dehors in festa – Ritmi di Carnevale’, e alle 17.30 ‘A spasso con la storia’, la visita guidata animata con personaggi storici. La giornata si chiude ballando in Piazza Guercino con DJ set a cura di ACL Discoring dalle 21. Domani la giornata di carnevale comincerà fin dalla mattina con, all’ex Bar Italia l’esposizione ‘Il Carnevale si racconta’. Da non perdere la ‘Festa del Motore’ in Corso Guercino dalle 10, alle 10.30 la visita guidata in Pinacoteca dal titolo ‘La funzione dell’opera d’arte nel passato’ e in mattinata alla Rocca la rievocazione storica. L’avvio delle sfilate dei carri sarà alle 14.