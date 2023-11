In auto con 25mila euro in contanti: nei guai

Doveva essere un normale controllo stradale, come tanti se ne svolgono lungo una strada trafficata come la Romea. Stavolta, però, a bordo di quell’auto con targa straniera i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno trovato qualcosa che ha stuzzicato il loro fiuto investigativo. I due viaggiatori – entrambi moldavi di 28 e 34 anni – avevano infatti con sé la bellezza di 25mila euro in contanti. Troppi per non destare sospetti e spingere i militari a svolgere qualche ulteriore approfondimento. Approfondimenti che si sono immediatamente trasformati in una segnalazione alla procura e in un fascicolo d’inchiesta. L’ipotesi di reato è riciclaggio. Non avendo sulle prime fornito spiegazioni sulla provenienza di quella ingente somma di denaro, entrambi gli stranieri sono stati iscritti nel registro degli indagati. Quello che gli inquirenti vogliono capire è da dove provengano tutti quei soldi e perché i due uomini li stessero trasportando nella loro autovettura, fermata sulla Statale nella giornata di mercoledì. Quesiti che, al momento, non hanno ancora una risposta.

In un primo momento, infatti, entrambi gli indagati si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. A breve potrebbero però parlare, illustrando la propria versione dei fatti. A quanto si apprende, attraverso il loro legale (l’avvocato Giacomo Forlani), avrebbero già fatto richiesta di essere interrogati per chiarire la propria posizione e la provenienza di quella somma di denaro. I due – stando alla versione della difesa – lavorano per un’impresa ittica portoghese e sarebbero arrivati sulla nostra costa per vendere cozze e vongole giapponesi a Porto Garibaldi. A fronte del grosso carico di molluschi consegnato, avrebbero ricevuto un pagamento in contanti di circa quattordicimila euro. Il resto del denaro – sempre secondo la versione degli indagati – sarebbe stato di loro proprietà e gli sarebbe servito per acquistare un motore da barca. "Per quanto riguarda la vendita delle vongole abbiamo una fattura – spiega l’avvocato Forlani –. Sulle prime i miei assistiti non hanno fornito spiegazioni perché non parlano la lingua e si erano spaventati. Ora produrremo tutta la documentazione necessaria a fare luce sull’accaduto".

Federico Malavasi