In auto manette e arma finta

Lo fermano per un controllo e gli trovano in auto alcuni oggetti decisamente sospetti: una pistola giocattolo ma priva del tappo rosso, una maschera di carnevale che riproduceva il muso di una scimmia, un paio di manette di metallo e un berretto. Alcuni di questi oggetti erano nascosti nel vano sotto la ruota di scorta, insieme a una scatola che originariamente conteneva un tablet. Il tutto è stato posto sotto sequestro dagli agenti della polizia locale, mentre il conducente dell’auto – un ventenne italiano residente a Torino –, è stato denunciato per violazioni relative alla disciplina in materia di controllo delle armi. È la conclusione di un servizio svolto dagli agenti in viale Alfonso d’Este, dove hanno fermato l’auto con a bordo il soggetto. Il giovane non ha saputo dare ragioni convincenti della sua presenza a Ferrara.