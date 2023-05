In autostop fino ai lidi, la carica di 600 polacchi

Uno zaino sulle spalle con all’interno tutto l’occorrente, un cartello per chiedere passaggi e spirito di avventura. Sono questi i bagagli che hanno portato con sé i seicento ragazzi polacchi che nei giorni scorsi hanno raggiunto l’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi per godersi una settimana di vacanza. Tutto in autostop. Lungo il tragitto, armati di cartello recante la scritta ‘Comacchio’ come destinazione, i giovani hanno incontrato tanta disponibilità da parte delle persone che hanno dato loro un passaggio, consentendogli di giungere a destinazione. Ma come è nata l’iniziativa? Dai social network, dove è stata la lanciata la sfida chiamata ‘Krakostop’, che prevedeva appunto di partire da Cracovia e raggiungere la costa comacchiese, facendo l’autostop. I ragazzi hanno sempre viaggiato in coppia e ciò ha consentito loro di trovare facilmente passaggi. I primi giovani, partiti il 29 aprile scorso, sono arrivati alla mezzanotte del giorno stesso. Poi, via via tutti gli altri che si sono ritrovati nella struttura ricettiva di Lido degli Scacchi. Come spiegato dal titolare dell’Holiday Village Florenz, Gianfranco Vitali, il week-end della Festa dei lavoratori in Polonia coincide con una settimana di vacanza che i ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, hanno deciso di trascorrere in maniera diversa. "Un tipo di vacanza all’insegna della sostenibilità e delle relazioni sociali. Ragazze e ragazzi mi hanno raccontato di aver trovato grande disponibilità ad accompagnarli da parte di automobilisti e camionisti cui chiedevano passaggi, con cui hanno anche socializzato".

Come hanno socializzato tra loro anche gli stessi giovani che si sono ritrovati all’Holiday Village Florenz dopo il lungo viaggio, dove hanno trovato accoglienza e spazi per collocare le loro tende. La loro vacanza si concluderà venerdì, ma nel frattempo si stanno godendo giorni spensierati sulla costa, tra escursioni, bagni in piscina o in mare, e serate in musica che vengono proposte nel Berba Palace.

Valerio Franzoni