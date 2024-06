In barca al tramonto. Viaggi tra le valli

COMACCHIO

Le Valli di Comacchio rappresentano una location ideale per escursioni in barca, a piedi o in bicicletta. E a partire da questo mese, sono tante le esperienze che attendono turisti e visitatori. Tra questi "Tramonto ai casoni", con partenza alle 18.30 da Stazione Foce, ogni giovedì da domani al 5 settembre: un suggestivo itinerario alle luci del tramonto a bordo di una piccola imbarcazione. Il 21, 22, 23 giugno, e poi nuovamente nei mesi di luglio, agosto e settembre, sempre con partenza dalla stazione Foce, si tiene "In canoa al chiaro di luna" in cui, guidati solo dalla luce della luna piena, i partecipanti scivoleranno in canoa all’interno delle Valli di Comacchio, avvolti dal silenzio e dai canti degli uccelli.

"Navigando dal mare alle valli" è il nome dell’esperienza che per tutta l’estate - lunedì, mercoledì, giovedì e sabato alle 16, fino al 3 agosto e a seguire tutti i giorni fino al 31 agosto - condurrà i visitatori da Porto Garibaldi alle Valli di Comacchio a bordo di motonave. Sempre dal porto canale di Porto Garibaldi, dal 7 al 28 giugno ogni venerdì (e poi nuovamente dal 5 luglio al 31 agosto venerdì e sabato), alle 19 prenderà il largo "Tramonto nelle Valli con cena a bordo". E ancora, "Bike & boat al tramonto: dal mare alle valli", affascinante itinerario che alterna la barca alla bicicletta (dal 27 giugno, al 1° agosto ore 18.30 e dal 8 agosto al 5 settembre ore 17.30). Non manca la "minicrociera fra spiagge e lagune del Delta" (dal 4 giugno al 27 agosto, partenza dal porto canale di Porto Garibaldi ore 9.00) e "A pesca di vongole", con partenza dal circolo Anmi di Gorino Ferrarese (dal 12 giugno al 4 settembre). Tutte le novità, informazioni e prenotazioni su: https://www.visitcomacchio.it/.

v.f.