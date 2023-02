In barca tra le secche che affiorano "Livello a picco, meno del 2022"

di Mario Bovenzi Poco più di 15 chilometri separano, tra canneti e correnti, il braccio di Po di Pontelagoscuro da Stellata, Bondeno, dove le rive sembrano stringere il corso d’acqua. Un tratto di vita separa Giuliano Poggioli, 67 anni, due baffi a manubrio, da Filiberto Raisi, 39 anni, gli occhi chiari come l’acqua del Grande Fiume quando la neve si scioglie. Ma l’amore per il Po li unisce, mentre al timone della loro barca scivolano lungo il filo lento della corrente. Li unisce anche la preoccupazione. "Il Po sta male", dice Raisi, mentre lascia gli ormeggi in un angolo di terra e acqua a cavallo fra tre regioni, Emilia Romagna, Veneto, là di fronte, e Lombardia, perché basta fare pochi chilometri e si arriva a Felonica. Appena 15 chilometri più giù, lungo quella che una volta era un’autostrada d’acqua – prima della siccità, prima che la pioggia diventasse una merce rara, una benedizione del Signore – c’è ad accendere il motore Giuliano, avanti e indietro sotto il ponte di Pontelagoscuro. Che dice, anche lui: "Non c’è più manutenzione. La corrente, con la portata così bassa, sta scavando. Si mangia pezzi di riva che non sono protetti dai ‘pennelli’". Si chiamano cosi...