In biblioteca il libro di Carcereri

Sarà presentato domenica, alle 16.30, alla biblioteca comunale Meletti di Bondeno, il libro di Fiorella Carcereri "Puzzle". E’ la sua quinta pubblicazione. Dialogherà con l’autrice Michele Ghirotto e i testi saranno letti da Susanna Veratti. L’iniziativa si inserisce negli appuntamenti in biblioteca organizzati dall’assessorato alla cultura. Fiorella Carcereri è nata a Verona, dove tuttora risiede, ed è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Dopo una lunga carriera come traduttrice freelance, ha iniziato a partecipare a diversi concorsi letterari ed è presente su varie antologie. Partecipa inoltre a reading di prosa e poesia in diverse regioni italiane. Nel 2013 ha pubblicato, quasi in contemporanea, i suoi primi due libri: la raccolta di poesie "Senza rete" (Edizioni Ensemble) ed il romanzo "Amore latitante" (Arpeggio Libero Editrice). Nel 2014 con Edizioni Sensoinverso ha pubblicato il suo secondo romanzo "Con le spalle al muro". Nel 2017 è stata la volta della raccolta di racconti "Diari di donne in panchina" (Arpeggio Libero Editrice) che rappresenta in qualche modo il sequel di "Amore latitante".