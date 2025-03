In biblioteca la festa del papà

Tutto è pronto a Ostellato con "In biblio con papà" o "Happy Father’s Day", l’iniziativa organizzata dalla biblioteca comunale in occasione della festa del papà. L’evento si terrà con qualche giorno di anticipo rispetto alla data canonica sabato mattina alle 10.30 negli spazi della struttura culturale di via Marcavallo, con tante storie per i piccoli lettori per aspettare insieme la festa del papà. In programma tante storie, ma anche un coloratissimo laboratorio: tempere e colori sui quali i bambini potranno disegnare e ritrarre il loro papà. Info: 0533-680379. A seconda delle età dei figli è bello e importante coinvolgerli nell’organizzazione di una sorpresa per il papà. Spesso non è il regalo in sé a fare la differenza, ma l’impegno e il tempo dedicato nella sua preparazione. Può trattarsi di un semplice biglietto o di un lavoretto, così come di un’attività da fare insieme.