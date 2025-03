In biblioteca la salute delle donne

Sulla scia della Giornata Internazionale della Donna, oggi alle 18, la biblioteca comunale Rodari ospiterà l’evento dal titolo: “Più salute per le donne. Incontro sulla medicina orientata al genere femminile”. Un’occasione di confronto per discutere e fare il punto sulla medicina di genere e su cosa è stato fatto e su cosa ancora si può fare in relazione alle esigenze del corpo femminile. Interverranno Stefania Guglielmi, presidente di UDI Ferrara, e Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione igiene e sanità della XVIII Legislatura e vicepresidente dell’intergruppo parlamentare diabete, obesità e malattie croniche non trasmissibili. La partecipazione all’incontro è gratuita su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca “Gianni Rodari” al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl.rodari@comune.fe.it