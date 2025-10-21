In bici alla scoperta dei ’tesori’ di tre Comuni

Si è tenuta ieri mattina, presso la sede comunale, la conferenza stampa di presentazione del nuovo itinerario cicloturistico : "In bici tra Valli e Delizie". Il progetto è stato presentato ufficialmente con la presenza delle amministrazioni coinvolte e del consorzio Visit Ferrara, promotore dell’iniziativa insieme ai Comuni dell’Unione Valli e Delizie: Argenta, Ostellato e Portomaggiore. L’itinerario nasce dalla collaborazione avviata nel biennio 2023-2024, quest’anno rinnovata con un accordo triennale, e si pone l’obiettivo di accrescere l’integrazione tra pubblico e privato nel marketing territoriale, mettendo a sistema l’offerta turistica locale e valorizzandola.

L’itinerario prevede una durata di quattro giorni con partenza a Ferrara, per poi raggiungere le Delizie del Belriguardo e del Verginese, e infine Ostellato. La seconda tappa è molto ricca di fascino naturalistico, da Ostellato la destinazione è Comacchio, nel quale si avrà la possibilità di pedalare accanto a canali e lagune. Il terzo giorno, la tappa più lunga con 62 km, prevede il tratto Comacchio – Argenta. L’ultimo giorno ha come destinazione Ferrara, nel quale si potrà raggiungere la città attraversando e visitando le anse vallive di Porto – Bacino di Bando. Il sindaco di Portomaggiore e presidente dell’Unione Valli e Delizie, Dario Bernardi, ha dichiarato : "Il percorso cicloturistico, frutto di un lavoro condiviso tra i Comuni Coinvolti e la collaborazione con il Visit Ferrara, rappresenta la scelta convinta di puntare sul cicloturismo come strumento di promozione e di fruizione del territorio. Il tracciato mette in connessione tutte le eccellenze dei tre comuni, ma si inserisce anche in un contesto più ampio, collegandosi ai poli di attrazione di Ferrara e Comacchio".

La volontà del progetto è quella di estendersi verso l’esterno, integrandosi con itinerari e punti di interesse provinciali, attraverso una proposta pensata per tutti. "Valorizzare ogni comune è un obiettivo individuale che deve essere condiviso". Sostiene l’Assessore alla promozione turistica di Portomaggiore, Enrico Belletti.

La vicesindaca e Assessora con delega a Parco Delta del Po e ciclabilità del Comune di Argenta, Giulia Cillani, ha sottolineato gli sforzi impiegati per l’investimento sulla ciclabilità. Il percorso coinvolge anche Argenta. "L’Unione Valle delle Delizie ha creduto fin dall’inizio nella forza del cicloturismo come strumento di promozione sostenibile, capace di unire i nostri comuni e di raccontare le eccellenze ambientali". Queste sono le parole di Andrea Zappaterra, assessore al Turismo del Comune di Ostellato, dimostrandosi felice dell’obiettivo raggiunto dopo anni di lavoro.

Non è mancato l’intervento del Presidente del Consorzio Visit Ferrara, Nicola Scolamacchia, che ha sottolineato l’obiettivo del progetto: "creare un prodotto che generi indotto per tutto il territorio, coinvolgendo strutture ricettive, ristorazioni e servizi turistici". Il presidente ha aggiunto "Il nostro ruolo come Visit Ferrara è quello di unire la visione politica con le esigenze di mercato. L’itinerario è un pacchetto reale e strutturato, presentato in anteprima al TTG di Rimini, che verrà mostrato prossimamente nelle fiere internazionali".

Giovanni Tarlazzi