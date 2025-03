In bici alla scoperta della storia. Ecco il percorso ’Anello dei Borgia’

La villa rinascimentale del Verginese, oltre a quelle del Belriguardo e Benvegnante, è stata inserita nel percorso turistico denominato dalla Regione "Anello dei Borgia". Non è fatto d’oro, ma di pietra e storia. L’anello dei Borgia non è un gioiello da indossare, ma un percorso cicloturistico di circa 40 chilometri immerso nella natura ferrarese che, tappa dopo tappa, racconta le vicende della casata d’Este e di Lucrezia Borgia attraverso le residenze un tempo appartenute alla dinastia.

Da Belriguardo a Benvignante e Verginese, si tratta di edifici antichi, detti anche "Delizie", che illustrano in modo eccezionale il riflesso della cultura del Rinascimento sul paesaggio naturale e che per questo godono – insieme alla città di Ferrara - del riconoscimento Unesco. L’itinerario porta a visitarli tutti, tra tratti asfaltati e strade bianche, intersecandosi, in alcune tappe, con la via Romea Germanica.

L’itinerario ciclabile, percorribile sia in senso orario che antiorario lungo vie a basso traffico e strade bianche, unisce tre delle delizie estensi che più si sono intrecciate con la storia della casata d’Este e di Lucrezia Borgia: quella di Belriguardo (collocata nel comune di Voghiera), Benvignante (comune di Argenta) e quella del Verginese (comune di Portomaggiore). Si tratta di un percorso, tabellato e segnalato.