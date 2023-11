In bici alla scoperta della città. Torna l’iniziativa ’La Smaronata’

CENTO

Tempo di ‘La Smaronata’, un cicloitinerario, con qualsiasi mezzo non motorizzato, organizzato dalla ciclistica Stella Alpina per andare alla scoperta di luoghi e tesori del territorio, unendo lo sport alla cultura. Si tratta di 15 km per i bimbi, 25 per gli adulti, con partenza dalle 8.30 alle 10.30 al circolo Anspi di Renazzo e arrivo entro le 15.30 con castagne, vin brulè e gnocco fritto. "Il percorso è segnalato e abbiamo anche il qrcode per poterlo scaricare – spiegano dalla Stella Alpina – come tutti gli anni, La Smaronata porta a toccare dei preziosissimi luoghi della cultura che saranno aperti per noi, più qualche pausa ristoro". E anticipano alcune tappe. "Una sarà alla Gipsoteca Vitali a Cento, che oltre ad essere un’associazione culturale con laboratori per le scuole, spettacoli, mostre, calchi in gesso sull’originale e 200 quadri del pittore centese Guerrino Vitali ha anche spazio il Museo della Ciclistica Centese – illustrano - Altro passaggio sarà all’Istituto Superiore Aplomb a Renazzo con le tradizioni popolari e le memorie del territorio poi tappa d’obbligo alla vicina Lana di Zucchero, con gli Alpaca che crescono nel pieno rispetto della loro natura dando lana con la quale realizzare capi. Si andrà anche all’Osservatorio astronomico a Cento, grazie all’Associazione Astrofili per un momento per guardare il Sole e ascoltare le curiosità sul nostro sistema solare. Con grande piacere si ritorna da Adelfo Galli, l’artista renazzese che con le sue terracotte racconta la vita di tutti i giorni e lungo il percorso incontreremo anche Agostino Merighi che ci mostrerà la sua incredibile collezione di trattori". Per informazioni e iscrizioni: lasmaronata@gmail.com.