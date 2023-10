In bici alla scoperta di Copparo con l'evento Unione Gravel

In bicicletta alla scoperta del territorio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ con le sue bellezze paesaggistiche, culturali e le sue eccellenze enogastronomiche. In due parole, ‘Union Gravel’, la manifestazione cicloamatoriale che vivrà la sua prima edizione il prossimo 21 ottobre. Un evento di sistema, quello promosso e sostenuto dall’Unione dei Comuni ‘Terre e Fiumi’ con il contributo di Destinazione Romagna e l’organizzazione affidata alla società Witoor, che prevede tre percorsi (uno più lungo, due più brevi) tra i territori di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Ieri, a presentare la manifestazione sono stati il presidente dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ e sindaco di Tresignana Laura Perelli, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni,

l’assessore al Turismo del Comune di Riva del Po Anna Cinzia Trapella e il referente della società Witoor Simone Dovigo. "Union Gravel è un evento che si inserisce appieno nel percorso di promozione turistica del territorio dell’Unione racchiusa nel marchio ‘Terre e Fiumi da vivere’. Non posso che ringraziare il personale dell’Unione, in particolare Silvia Trevisani, il comandante Gianni Gardellini e gli agenti di PM, oltre a Giulia Minichiello del Comune di Copparo, per aver lavorato a questo progetto, Witoor che curerà l’organizzazione, nonché tutte le associazioni impegnate nel corso della manifestazione". Infatti, a gestire i punti ristoro saranno Asd Faro Formignana, l’Associazione Fiera Coccanile e Pro Loco Terre Bacchelliane. Presenti saranno anche i volontari di Protezione civile dei tre Comuni che, coordinati dalla Polizia locale, garantiranno la sicurezza lungo i percorsi che, dalle 13 in Piazza del Popolo a Copparo (dove sarà allestito il villaggio di partenza), si svilupperanno lungo strade bianche e capezzagne, attraversando i punti più

suggestivi dei tre comuni. "Si tratta di un’iniziativa, frutto della collaborazione tra enti – ha evidenziato il sindaco Pagnoni – che consentirà di mettere in vetrina quanto di meglio ha da offrire il territorio, con l’auspicio che i partecipanti se ne innamorino e siano incentivati a tornare da noi". Parole condivise anche

dall’assessore Trapella, che ha auspicato come l’evento "possa valorizzare le potenzialità che il territorio ha da offrire".