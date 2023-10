In bici con Ado, la ’sfida’ della solidarietà strappa applausi

Bilancio positivo per la terza edizione di ‘In Bici con Ado’, con una carovana di biciclette che domenica si è snodata per le vie della città a partire dal parco Massari. La sfida prevedeva di raggiungere il maggior numero di obiettivi disseminati fra le vie, i parchi e le fontanelle. "A vincere – il commento dell’assessore Cristina Coletti – è stata la solidarietà, vera protagonista dell’evento. È stato un pomeriggio in cui tante famiglie hanno portato, attraverso la socialità, un segno di vicinanza concreta alle attività dell’Ado, insostituibile punto di riferimento". Tra le realtà coinvolte Witoor, Uisp, Polisportiva Putinati, Pubblica Assistenza Ferrarese, Rione Santo Spirito, Confagricoltura, B12 e Feshion Eventi.