’In bici con gusto’ parte da Ferrara. Nel menù Castello e salamina

Ferrara sarà la prima tappa del nuovo format televisivo ’In bici con gusto’, in onda oggi in prima serata (alle 21) su Gambero Rosso (su Sky canali 133 e 415 e canale 257 del digitale terrestre, in chiaro su gamberorosso.tv).

Il programma – un viaggio in sella tra le meraviglie d’Italia – è realizzato dalla casa di produzione cinetelevisiva ferrarese Pubbliteam e prende il via dalla città estense, con un racconto che unisce mobilità lenta, turismo culturale e gastronomia. Al centro della prima puntata la Salamina da Sugo ferrarese, prodotto dop dal forte legame identitario e ora anche marchio De.CO (Denominazione Comunale di Origine). Il giornalista Tommaso Costa, protagonista dell’episodio e di questo format, pedalerà attraverso luoghi come le antiche Mura, il Castello e la Cattedrale, per poi raggiungere la macelleria Rizzieri, dove scoprirà i segreti della salamina. La puntata si concluderà con una degustazione d’autore: Filippo Venturi di Me, premiato dal Gambero Rosso, proporrà una pizza gourmet con la salamina da sugo.

"Siamo orgogliosi che Ferrara apra il viaggio sul Gambero Rosso di “In Bici con Gusto”, un format che unisce le nostre eccellenze: la bicicletta, il patrimonio storico-artistico, le tradizioni enogastronomiche", così il sindaco Alan Fabbri.