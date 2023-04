In bici da Comacchio a Rimini, la prima ciclovia su strade minori

COMACCHIO

Sono in tutto undici i progetti che la giunta regionale ha candidato al Fondo unico nazionale per il turismo in conto capitale (Funt), istituito nel bilancio statale di fine 2022 e che prevede investimenti per opere in grado di migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico. Ammontano a oltre 2,5 milioni di euro, le risorse destinate all’Emilia-Romagna dal riparto nazionale che, una volta approvate dal Ministero per il Turismo, andranno a finanziare progetti e infrastrutture che interessano l’intero territorio regionale con l’obiettivo di promuovere e rafforzare sempre più il turismo lento e dell’esperienza. E tra i progetti previsti c’è quello riguardante la Destinazione Turistica Romagna, destinataria di risorse per il primo percorso permanente dedicato alla bicicletta su strade asfaltate minori. Il percorso di 462,8 chilometri, partendo da Comacchio consentirà di raggiungere San Giovanni in Marignano (Rimini). Nello specifico, gli interventi in capo alle Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, riguardano la manutenzione straordinaria, la cartellonista, i bike-point, i punti di assistenza e di emergenza fuori dai centri abitati dotati di colonnina di servizio con pompa di gonfiaggio per gli pneumatici delle biciclette, attrezzi, georeferenziazione, ricarica e-bikecellulari, gazebo in legno con panche e tavoli, punti di assistenza ed emergenza nei centri abitati (negozi, locande, bar) dotati di kit di attrezzi meccanici, pompa, sbarra appoggia bici con lucchetto, distributore. Questo progetto, come gli altri che saranno destinatari dei fondi, saranno oggetto di convenzione tra la Regione e gli enti locali.

v.f.