In bici dal nuovo ponte alla stazione dei treni

Un percorso protetto in una zona di grande traffico. Permetterà, tra l’altro, dal nuovo ponte ‘Marcellino Vincenzi’ il collegamento con la stazione ferroviaria. Erano attesi. Sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del nuovo tratto di percorso ciclopedonale in via per Zerbinate, nel quartiere di Borgo Scala. Il cantiere conterà all’incirca 200 mila euro di effettivi lavori. Si tratterà di un percorso lungo circa cinquecento metri che unirà le due ciclabili già esistenti di via Giotto e di via Osti, andando quindi a completare un anello ininterrotto dal centro alla stazione ferroviaria, di qui a Borgo Scala, per poi dividersi verso il Quartiere del Sole e nuovamente verso il centro storico.

"Un passo avanti importante sotto il profilo della sicurezza per la mobilità dolce – dice l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi –. Questi 500 metri consentono di rendere perfettamente sicuro per un bondenese spostarsi a piedi o in bicicletta dalla propria residenza alla zona industriale di Borgo Scala, oppure alla stazione dei treni". Attualmente, infatti, ciclisti e pedoni che arrivano al termine delle ciclabili di via Giotto e via Osti sono obbligati ad attraversare la trafficata via per Zerbinate, mente con il nuovo tracciato sarà possibile rimanere ininterrottamente all’interno di un percorso sicuro e protetto. "Oltre a chi si sposta per lavoro, il tratto ciclopedonale sarà utile anche ai tanti che fanno sport o camminano per il proprio benessere fisico – spiega il sindaco Simone Saletti –. Quest’opera per la mobilità dolce si unisce alla già realizzata ciclabile parallela a via Malaguti: i due tratti sono infatti collegati dal ponte Mons. Vincenzi di Borgo Scale. Ad ogni modo, guardiamo già oltre: il prossimo obiettivo è quello di estendere il percorso ciclopedonale lungo via XX Settembre". La ditta che si è aggiudicata l’appalto della ciclabile di via per Zerbinate è la Ilmet Srl del comune di Sermide e Felonica.

L’opera, del valore complessivo di 260 mila euro, è finanziata al 64% da risorse del Comune di Bondeno e al 36% da fondi provenienti dal bando Bike to Work.La Regione Emilia-Romagna considera tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. In quest’ottica promuove attivamente diverse iniziative per sviluppare una mobilità sostenibile. Il progetto “Bike to Work 2021”, in coerenza con la programmazione regionale, punta alla disincentivazione all’uso del mezzo privato.

Claudia Fortini