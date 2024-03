In bici fino a Zerbinate. Una pista da 260mila euro

Sono iniziati i lavori per realizzare il percorso ciclopedonale di via per Zerbinate, nel quartiere di Borgo Scala. Dopo le approvazioni degli esiti della conferenza dei servizi e del progetto definitivo-esecutivo, si parte finalmente con gli interventi. Quello di via per Zerbinate sarà un tracciato lungo circa 500 metri che unirà il civico 12 con il percorso, già esistente, di via Osti, che attualmente termina in corrispondenza dell’ingresso al supermercato della zona. "Quando i lavori saranno conclusi, avremo definitivamente completato l’anello protetto Centro-Stazione-Borgo Scala-Quartiere del Sole – fa notare il sindaco, Simone Saletti –. Poche mesi fa, infatti, abbiamo inaugurato il nuovo chilometro ciclabile adiacente a via Malaguti (circonvallazione Ovest), un tracciato destinato a collegarsi con gli ultimi cinquecento metri del percorso di via per Zerbinate. La nostra attenzione verso la mobilità sostenibile e i percorsi protetti è massima – aggiunge il primo cittadino –: col passare degli anni, continuiamo ad aumentare le possibilità per cittadini e turisti di spostarsi in maniera “lenta” e sicura su tutto il territorio". Il costo complessivo dell’opera di via per Zerbinate, iva inclusa, è pari a 260 mila euro, il 70% dei quali finanziati dal Comune, mentre il restante 30% sostenuti dal progetto “Bike to Work. "Il tracciato risponde alle esigenze dei residenti e delle centinaia di persone che quotidianamente passeggiano o fanno sport transitando per Borgo Scala – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Oggi, infatti, chi arriva a piedi o in bicicletta su via per Zerbinate è obbligato ad attraversare la strada per percorrere la meno trafficata via Guido Rossa, mentre con il nuovo percorso ciclopedonale si creerà un anello ininterrotto verso qualunque quartiere del Capoluogo". Gli investimenti verso la mobilità lenta, sostenibile e protetta sono al centro degli interessi dell’Amministrazione, "non solo con l’inaugurazione della ciclabile di via Malaguti e con la prossima realizzazione del percorso di via per Zerbinate, ma anche con investimenti sulla sicurezza degli utenti e con una programmazione per il futuro – concludono Saletti e Vincenzi –: durante i primi mesi di quest’anno, infatti, abbiamo posato nuovi asfalti in vari tratti della Destra Po, una ciclabile di rilevanza nazionale e internazionale grazie all’intersezione con il percorso Eurovelo 8. Non solo: è già previsto nel piano degli investimenti l’ampliamento della ciclabile su via XX Settembre, in modo da andare a raggiungere tutti i residenti della zona ovest della Città".