In bici per raccogliere fiori

Sport, natura e approfondimento culturale: ce n’è per tutti i gusti per "L’arazzo di Matisse", l’iniziativa organizzato dal comune di Portomaggiore e rivolto ai bambini dai quattro anni in su. Tutti in sella il prossimo sabato (12 aprile), alle 9.30, per una pedalata davvero speciale. Partenza dal parco Cesare Toschi per una pedalata con fermate e raccolta di materiali: foglie, fiori, bastoncini, pigne e tutto ciò che la natura offre. Al termine della pedalata, ritrovo negli spazi della biblioteca comunale "Peppino Impastato" per un laboratorio dedicato al grande artista Matisse. Useremo tutto il materiale recuperato per realizzare un arazzo unico e speciale. L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione; per informazioni chiamare il 0532/323236 o scrivere a biblioteca@comune.portomaggiore.fe.it.