In bici tra due oasi, il nuovo percorso è realtà

Un percorso che mette in contatto il cicloturista con la natura, reso possibile anche dal recupero delle frane. Insomma, l’uomo in rapporto con l’ambiente all’insegna delle sicurezza. Gli appassionati del cicloturismo hanno pane per i loro denti. Il sindaco Dario Bernardi e l’assessore Michela Bigoli hanno mostrato in un video il bellissimo percorso ciclopedonale di meno di 3 km adatto a tutti, che collega l’Oasi di Porto Bacino di Bando all’Oasi la Trava. Così il primo cittadino: " Con un video abbiamo mostrato il bellissimo percorso ciclopedonale di meno di 3 chilometri adatto a tutti, che collega l’Oasi di Porto Bacino di Bando all’Oasi la Trava: un primo progetto completato sulla zona delle nostre Oasi. L’oasi Trava inoltre è in attesa degli importanti lavori di ripresa frane e sistemazione pontili, per cui la gara è in corso, e partiranno tra qualche settimana: sarà un ulteriore capitolo della riqualificazione di tutta l’area. Con la sistemazione già fatta degli altri 3 chilometri circa di pesi può facilmente arrivare all’Agriturismo Trava sulla SP57, che è anche un ottimo punto di partenza per fare il percorso in senso inverso. Per gli orari di apertura e tutte le iniziative all’Oasi di Bando basta consultare le pagine social delle Anse Vallive di Porto o il sito AmaParco". I lavori per realizzare il collegamento sono costati 140mila euro. Durante il percorso, ci si imbatte nella torretta del progetto ’Life falko’: è un luogo per la nidificazione di un piccolo rapace (il falco grillaio) che si stava estinguendo a causa dell’imperante urbanizzazione delle zone. Il tutto all’interno dii un progetto europeo, ’Life’, che ha permesso di realizzare la torretta. Non solo. L’oasi Trava sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Non si tratta solo di ripristinare delle frane, ma anche di recuperare degli isolotti e pontili di collegamento. Quindi sarà un intervento importante per l’area che è attualmente chiusa. L’importo dei nuovi lavori imminenti all’oasi Trava è pari a 630mila euro finanziati dalla Regione Emilia Romagna. L’oasi Trava si estende per 11 ettari con uno specchio d’acqua di sette, dove sono presenti diversi bacini tra i quali spicca quello della Smaltara. In questo lembo di natura è possibile fermarsi e trascorrere alcune ore passeggiando tra le isolette unite tra loro da ponticelli in legno, pescando o ammirando il tipico paesaggio di valle. Nella località Trava sono emerse varie testimonianze archeologiche, prima fra tutte una piroga di epoca spinetica, ritrovata nel 1907 e andata perduta; in questo punto scorreva l’antico ramo fluviale del Padòa, su cui sarebbero sorti gli abitati di Portoverrara e Portomaggiore.

Matteo Radogna