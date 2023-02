In bicicletta contro il progetto Feris Presidio tra via Turchi e via Caldirolo "Basta con la speculazione edilizia"

Ancora una protesta contro il progetto Feris. Ieri il Comitato Cardirolo Libera e il Forum Ferrara Partecipata hanno organizzato un flash mob di protesta contro "la speculazione edilizia che vorrebbe cementificare il campo tra via Turchi e via Caldirolo". La manifestazione era articolata in due fasi: prima un presidio sul piazzale all’angolo tra via dei Frutteti e via del Melo, seguito da alcuni giri in bicicletta sulle strade attorno al campo "dove il Comune vorrebbe edificare l’ennesimo ipermercato. Il Feris – aggiungono gli organizzatori – è un progetto sbagliato da svariati punti di vista: urbanistico, ambientale, paesaggistico, economico e per la mobilità in città. A fronte di un evidente vantaggio

economico per le imprese private che lo propongono, la città ne ricava più danni che benefici".