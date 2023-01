"In bicicletta da Consandolo fino al mare"

Consandolo al centro di un importante intervento di riqualificazione viaria. Se n’è parlerà lunedì prossimo alle 18.30 nella sala civica di piazza Sandro Pertini, con la partecipazione del sindaco Andrea Baldini e del vicesindaco Sauro Borea, che ha delega anche ai Lavori Pubblici. In particolare sarà illustrato il progetto di realizzazione della pista in via Bergamini Roda, la strada adiacente al palasport, ma ci saranno anche altre proposte di miglioramento urbanistico.

"E’ un finanziamento di 320 mila euro di del Gal, Gruppo di azione locale – spiega il vicesindaco di Argenta, Sauro Borea – che permetterà di realizzare il collegamento della pista ciclabile esistente, che parte dalla stazione ferroviaria di Consandolo e si innesta nel Percorso Primaro. Preciso che il Percorso Primaro sarà completato facendo ricorso al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Il Percorso Primaro è un progetto ambizioso: un percorso ciclopedonale di circa 80 chilometri che congiunge Ferrara al mare e corre principalmente lungo il fiume Reno, detto anche Po (morto) di Primaro. È un percorso misto, in parte a uso esclusivo dei pedoni e dei ciclisti, in parte in promiscuo con i veicoli. Ha ottenuto il gradimento non solo degli enti superiori, ma perfino del Touring Club; un progetto originale che ha ottenuto 3 milioni di euro complessivi di finanziamento. Nell’Argentano comincia da San Nicolò e finisce ad Anita, ovviamente da realizzarsi per stralci. Comprende anche una pista ciclabile che comincia dal parco della pieve romanica di San Giorgio, alla periferia di Argenta e arriva a Campotto, stazione n. 6 del Parco del Delta del Po, tutelato dall’Unesco. Si parlerà anche di viabilità: "L’altro tema dell’assemblea pubblica – riprende il vicesindaco – riguarda la viabilità riferita alla scuola, che raggruppa la primaria e la primaria di primo grado". Ricordiamo che nell’Argentano dapprima erano rientrati, a metà ottobre, i ragazzi delle medie, seguiti a ruota, il 20 novembre, dagli alunni della scuola di Consandolo. "Durante la loro assenza – ricorda il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - sono proseguiti i lavori di ristrutturazione del plesso, che prevedono un adeguamento sismico ed energetico. Manca poco alla fine del cantiere, e a oggi sono finite le lavorazioni che non erano compatibili con la presenza dei bimbi al secondo piano. Abbiamo iniziato l’anno scolastico a San Nicolò, e ci tengo a ringraziare tutto il personale scolastico dei plessi di San Nicolò e di Consandolo".

Franco Vanini