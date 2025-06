In bicicletta fino a Stellata. Ecco la nuova ciclabile

Buone notizie per gli amanti delle due ruote e delle passeggiate a Bondeno. La giunta comunale ha recentemente approvato una convenzione fondamentale con la Provincia di Ferrara per la concessione di porzioni della strada provinciale 18, che collega Bondeno a Stellata ma anche al mantovano e alla provincia di Rovigo, destinate alla realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale nella località di Borgo Scala. Un passo segna che segna un importante traguardo per la mobilità sostenibile nel territorio ma soprattutto la necessità di completare un passaggio che ad oggi non è ancora possibile completare percorrendolo interamente in biciletta. Tutto questo su una strada al alta percorrenza che ogni giorno, ad ogni ora, presenta un traffico importante. La delibera, approvata il 12 giugno scorso, formalizza l’accordo per un percorso che interesserà la Strada Provinciale ‘Bondeno-Ficarolo’, nel tratto che affianca l’abitato di Borgo Scala, per circa 450 metri. L’obiettivo principale è la nuova costruzione di un percorso ciclopedonale protetto, un intervento finanziato nell’ambito del progetto regionale "Bike to work 2021" che ha assegnato al Comune di Bondeno un contributo di 93.353 euro. La convenzione avrà una durata di 19 anni, a titolo gratuito per il comune e disciplinerà la realizzazione della pista e i successivi rapporti tra le due amministrazioni in termini di gestione e responsabilità. Il Comune di Bondeno si impegna a realizzare l’opera a proprie spese, "garantendo – si legge - l’inalterabilità della sede stradale e l’integrità degli impianti sottostanti". Sarà inoltre responsabile della gestione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera pista ciclo-pedonale, inclusi gli impianti di illuminazione e la segnaletica. La Provincia, dal canto suo, si impegna a usare l’area compatibilmente con la presenza della pista, a emettere i provvedimenti di viabilità necessari per la sicurezza e a provvedere alla manutenzione delle barriere di separazione tra la pista e la strada provinciale. Il progetto, atteso da tempo, non solo migliorerà la sicurezza per pedoni e ciclisti, ma rappresenta anche un ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nel comune, contribuendo al superamento dei valori limite di qualità dell’aria. Un passo in avanti per investire in infrastrutture sostenibili per il benessere della comunità e la valorizzazione del territorio. Il Comune di Bondeno si caratterizza come un territorio vocato alle due ruote. Con corsie per i cicloturisti che attraversano il Ferrarese e arrivano al Po.

Claudia Fortini