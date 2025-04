In bicicletta nei luoghi della memoria

In concomitanza con le celebrazioni odierne dell’80esimo anniversario della Liberazione a Comacchio, curate dal Comune e dalla sezione locale di Anpi, si terrà la trentaseiesima edizione della ‘Ciclodelta della Libertà’, iniziativa realizzata in collaborazione con l’Avis comunale di Comacchio. Si tratta di una pedalata ciclo-turistica che toccherà luoghi della memoria e storici tra il centro cittadino e le Valli. Il ritrovo è fissato al Parco della Resistenza in corso Garibaldi. Dopo la partenza, si raggiungerà piazza Folegatti per assistere alla cerimonia dell’alzabandiera che aprirà le celebrazioni per la Festa della Liberazione alla presenza di autorità civili e militari. A seguire i partecipanti seguiranno il percorso che condurrà al cippo in memoria di Vincenzino Folegatti, a Valle Lepri, nei pressi del sito archeologico della Città di Spina. Al parco alla Resistenza vi sarà il ristoro, curato in collaborazione con Avis – Comacchio.