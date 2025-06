In bicicletta nel Rinascimento. Così si scoprono i luoghi patrimonio dell’Unesco

In bici alla scoperta della città estense, con quattro percorsi tematici. In occasione del 30° anniversario del riconoscimento patrimonio mondiale di Ferrara Città del Rinascimento è stato organizzato un calendario di eventi con quattro escursioni. Il tema è ‘In bici nel Rinascimento - far scoprire la città e i luoghi Unesco dal punto di vista di un ciclista’. In calendario il 28 giugno, 26 luglio, 27 settembre e 25 ottobre. Gli appuntamenti sono stati presentati ieri mattina nella residenza municipale. All’incontro l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, la presidente Po Delta Tourism Patrizia Guidi, i rappresentanti di Fiab Ferrara Amici della bicicletta Daniela Trombini e Ludovico Sinz. "La bicicletta rappresenta per Ferrara una identità condivisa – afferma Fornasini –. L’idea di promuovere luoghi e bellezze del territorio su due ruote è efficace e coinvolgente. Ritengo molto importante che questa opportunità sia inserita nelle celebrazioni dei 30 anni Unesco". Le prenotazioni verranno aperte sul portale di InFerrara a partire da 15 giorni prima di ogni data della ciclopasseggiata. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria e fino ad un massimo di 30 partecipanti. I dettagli organizzativi saranno indicati sul sito di InFerrara. Tutti i percorsi prevedono l’assistenza dei volontari Fiab, che cureranno il tragitto dal luogo del noleggio alla partenza e al ritorno. Per coloro che abbiano necessità di noleggiare una bicicletta è previsto l’incontro presso Factory Grisù - Ricicletta, 30 minuti prima della partenza. I volontari Fiab condurranno i da qui i partecipanti al punto di incontro del relativo itinerario. Al termine, Fiab assisterà coloro che dovranno eventualmente raggiungere parcheggi decentrati. "Abbiamo recentemente ritrovato con grande soddisfazione l’attestato originale del riconoscimento Unesco ottenuto trent’anni fa che testimonia l’impegno di tutti noi a tutelare e promuovere la nostra città il nostro territorio – annuncia Gulinelli –. Mettere in campo queste iniziative sostenibili e rispettose del nostro patrimonio culturale e paesaggistico ci rende orgogliosi e ringraziamo Fiab Ferrara per questa interessante e utile proposta". Le quattro escursioni, tutte con partenza alle 10. Si inizia il 28 giugno ‘Le mura di Ferrara’ partenza da Porta degli Angeli (lunghezza 13 km). Poi il 26 luglio ‘il Medioevo a Ferrara’ partenza Porta Paola (6km). Il 27 settembre ‘Il Rinascimento a Ferrara’ partenza Porta degli Angeli (5km). Il 25 ottobre ‘Edifici notevoli a Ferrara’ partenza Palazzo dei Diamanti (4km).

Mario Tosatti